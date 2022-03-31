 أمين عام الشيوخ يلتقى العاملين بالأمانة العامة لتهنئتهم بشهر رمضان - بوابة الشروق
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أمين عام الشيوخ يلتقى العاملين بالأمانة العامة لتهنئتهم بشهر رمضان


نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 2:46 م | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 2:46 م

التقى المستشار محمود عتمان أمين، عام مجلس الشيوخ بموظفى الأمانة العامة للمجلس، اليوم الخميس لتهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان الكريم .

وأكد عتمان، ضرورة أن نستلهم من نفحات الشهر الكريم العزم والتعاون فى العمل معاً لدفع مسيرة العمل داخل المجلس الموقر لما فيه من مصلحة ورفعة الوطن.

ومن جهتهم، قدم العاملون بالأمانة الشكر والتقدير لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والأمين العام المستشار محمود عتمان على هذه اللفتة الكريمة متمنيين لهم دوام التوفيق لما فيه صالح البلد وتقدمه.

ورافق المستشار محمود عتمان فى جولته المستشار عمرو يسرى نائب الأمين العام والدكتور محمد رستم مدير مكتب رئيس المجلس.

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