وزراء الطاقة في أوبك بلس يبحثون استراتيجية الإنتاج اليوم

يعقد وزراء الطاقة في تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط اجتماعهم الدوري اليوم الخميس عبر الإنترنت لمناقشة استراتيجية إنتاج النفط في دول التجمع الذي يضم 23 دولة.

ويتوقع محللون أن يقرر الوزراء استمرار السياسة الإنتاجية الحالية وزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا بدءا من أول أيار/مايو المقبل.

وقال كارستن فريتش محلل أسواق الطاقة في مصرف كوميرتس بنك الألماني: "نتوقع زيادة الإنتاج بنفس مقدار الأشهر السابقة".

ويبدو تجمع أوبك بلس الذي تقوده المملكة العربية السعودية وروسيا مستقرا رغم الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال فريتش: "بالنسبة للسعودية، فإن موضوع التعاون مع روسيا في إطار التجمع غير مطروح للنقاش في الوقت الراهن".

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه الطلب العالمي على النفط إلى حوالي 100 مليون برميل يوميا ، وتوفر دول أوبك بلس حوالي 45% من هذه الكمية.