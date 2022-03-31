طارق النبراوي: انتخابات المهندسين أثبتت أن مصر تسير في طريق الديمقراطية

كرَّم المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أعضاء اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة الأخيرة والتي أُقيمت نهاية فبراير الماضي وأوائل مارس الجاري.

وقال نقيب المهندسين: "إن اللجنة أدارت الانتخابات بنزاهة وحيدة واقتدار، وحكمة أشاد بها كل المتابعين لانتخابات المهندسين، ولهذا عكست الانتخابات بصدق إرادة المهندسين".

وأضاف أن انتخابات المهندسين أثبتت أن مصر تسير في طريق الديمقراطية، وأنه لا شيء يعلو إرادة الناخبين في كل قطاعات الدولة، فنقابة المهندسين هي إحدى أذرع الدولة، و تمثل رصيدًا كبيرًا للوطن وللحياة العامة في وطننا الغالي".

وتابع: نزاهة الانتخابات هي أحد أسمى حقوق الإنسان المصري، وهو ما تجسد بشكل كامل في انتخابات نقابة المهندسين، وسأحرص كل الحرص على أن تستمر انتخابات النقابة دوما سليمة قويمة تعبر عن إرادة المهندسين".