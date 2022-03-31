استرداد 3180 مترا من أراضي الدولة بالطود في الأقصر

أكد الدكتور محمد رزق، رئيس مدينة الطود بالأقصر، بذل جهود كبيرة خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالمدينة، والتي انطلقت في السادس من مارس الجاري، وانتهت في الـ٢٦ من الشهر ذاته، بغرض فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذًا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

وقال رزق، إن مجلس المدينة بمشاركة قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت في المرحلة الثالثة من الموجة 19 في استرداد 3180 مترا مربعا من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بعد إزالة 13 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية، وإزالة 5 حالات لتعديات على أملاك الدولة.

وأوضح رزق، لـ"الشروق"، أن تعديات الأراضي الزراعية تمت إزالتها خلال حملة بقرية المريس، غرب المدينة، وكانت عبارة عن 13 حالة تعدٍ في المهد على مساحة 11 قيراطا، و16 سهما بما يعادل 2044 مترا مربعا.

وأضاف أن التعديات الواقعة على أملاك الدولة كانت بباقي نطاق قرى المركز؛ حيث تم إزالة 5 حالات بإجمالي 1140 مترا مربعا.

وأشار ئيس المدينة، إلى استمرار المتابعة الميدانية اليومية التي يقوم بها المجلس لرصد التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء؛ لإزالتها على الفور بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، حفاظًا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أي تجاوز ضد ممتلكات الدولة.