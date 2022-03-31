روسيا تعرقل تمديد مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمراقبة في أوكرانيا

تعرضت روسيا لانتقادات شديدة بسبب عرقلتها لتمديد مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمراقبة في أوكرانيا.

وقال مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون انتقد الخطوة الروسية اليوم الخميس قائلا: "إنه أمر يبعث على الأسى الشديد أن يعرقل الاتحاد الروسي الإجماع على تمديد مهمة بعثة المراقبة الخاصة لأوكرانيا. إنه إجراء غير مسؤول وغير مبرر، لكنني أعتقد أنه غير مستغرب".

وقال نيل بوش المندوب البريطاني لدى المنظمة: "من الواضح أن الحكومة الروسية تخشى إصدار تقارير محايدة مبنية على الحقائق".

وكان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حوالي 500 مراقب غير مسلح متمركزون في أوكرانيا، خاصة شرقي البلاد. وكانوا يراقبون وقف إطلاق النار بين الوحدات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، لكن تم سحبهم بعد انطلاق الغزو الروسي.