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روسيا تعتمد أول دبلوماسي يمثل الحكومة الأفغانية الجديدة في موسكو

أ ش أ
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 11:03 ص | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 11:03 ص

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أول دبلوماسي يمثل الحكومة الأفغانية الجديدة قد تم اعتماده في روسيا.

وقال لافروف، في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار لأفغانستان في تونشي بالصين، وفق ما نقلته وكالة انترفاكس الروسية، اليوم الخميس، إن "أول دبلوماسي أفغاني ترسله السلطات الجديدة إلى موسكو وصل شهر فبراير الماضي. وقد حصل على الاعتماد من وزارتنا".

وأضاف أنه "من الممكن التأكيد أنه على الرغم من نقص الخبرة في أمور الحكم ووجود قيود مالية واقتصادية والضغط السياسي والدبلوماسي من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، تمكنت إدارة أفغانستان، بشكل عام من إبقاء الدولة على قدميها".

وفي الوقت نفسه، قال إن "تمثيلها غير الكافي يظل العقبة الرئيسية أمام الاعتراف بالحكومة في كابول".

وقال لافروف، إن السلطات الجديدة يجب أن تمثل ليس فقط الجماعات العرقية والأقليات القومية والدينية المختلفة في البلاد، ولكن أيضًا قواها السياسية.

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