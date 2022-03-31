توجيه تهمة الاعتداء لمشجع بوخوم المتسبب في توقف مباراة مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

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وجهت تهمة الاعتداء لرجل بعد التعرف عليه، بإلقاء كوب على مساعد حكم في مباراة بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بين بوخوم وبوروسيا مونشنجلادباخ

وأصدر نادي بوخوم والشرطة بيانا مشتركا جاء فيه: "الاشتباه بارتكاب الجريمة يستند بشكل أساسي إلى أقوال الشهود واللقطات التليفزيونية، بالإضافة إلى البصمات على أداة الجريمة".

وتوقفت مباراة بين بوخوم وضيفه مونشنجلادباخ في 18مارس الجاري، في الشوط الثاني، وذلك في الوقت الذي كان فيه الضيوف متقدمين بنتيجة 2 / صفر.

وتم منح مونشنجلادباخ النقاط الثلاث بالنتيجة التي كانت قائمة.

ويحتل بوخوم المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة خلف مونشنجلادباخ في المركز الحادي عشر.