بريطانيا: القوات الروسية لا تزال موجودة شرق كييف وغربها رغم سحب محدود للوحدات

أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الخميس، إلى أن القوات الروسية لا تزال تسيطر على مواقع في شرق كييف وغربها رغم سحب عدد محدود من الوحدات.

ورجح التقييم اندلاع اشتباكات عنيف في ضواحي المدينة خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن قتالا عنيفا يستمر في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، وهي هدف رئيسي للقوات الروسية، إلا أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على وسط المدينة.

وأضاف أنه على الرغم من الحديث الروسي عن خفض النشاط العسكري حول تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، فإن قصفا روسيا قويا لا يزال متواصلا.