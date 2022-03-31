

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن 120 ألف كرتونة أغذية تلقتها المحافظة من مبادرة حياة كريمة قبل حلول شهر رمضان، موضحًا أن التوزيع بدأ بالفعل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الدولة تدعم محافظة سوهاج بشكل كبير عبر توفير هذه الإمدادات للمواطنين في الفترة الحالية، مشيرًا إلى تلقي كراتين أغذية من تحيا مصر ومن القوات المسلحة.



وأشار إلى أنه يحرص على تنظيم جولات تفقدية للاطمئنان على الأوضاع المرورية وأعمال الرصف في مدينة أخميم قبل حلول رمضان، لافتًا أيضًا إلى التجهيز لافتتاح معرض أهلًا رمضان في مدينة البلينا تحت إشراف الغرفة التجارية.



وأكّد أن المعارض التي يتم افتتاحها في المحافظة، ساهمت في توفير السلع أمام المواطنين بشكل كامل، مؤكّدًا أنه لم يتم رصد أي شكاوى بشأن نقص السلع فيما تتم مواجهة أي مخالفات في حينها.



ونوه بأن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على معارض أهلا رمضان، لا سيّما في ظل فرق السعر مقارنة بمثيلات السلع في السوق.