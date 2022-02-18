محافظ بورسعيد يستقبل نائب وزير التربية والتعليم لبحث سبل تطوير المنظومة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور أكرم حسن وكيل الوزارة و أحمد والي وكيل المديرية ، وذلك في بداية زيارة نائب الوزير للمحافظة، لمتابعة وتفقد عدد من المواقع والأنشطة في قطاع التعليم.

وبحث محافظ بورسعيد مع نائب الوزير، عددًا من الملفات والموضوعات التي تخص العملية التعليمية، بجانب الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم، وخطة استعدادات المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022، لسنوات النقل والشهادات العامة ، وغيرها من الموضوعات.

وأشاد المحافظ، بالدور الذى تبذله وزارة التربية والتعليم للنهوض بمستوى المعلم وتطوير مهاراته، والحرص على زيادة تنمية مهارات الطلاب والنهوض بمستوى التعليم.