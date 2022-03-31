ليفربول ينشر صورة لصلاح: لوحة فنية فائقة الجمال

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نشر نادي ليفربول الإنجليزي صورة لجدار منزل مرسوم عليه صورة لمحمد صلاح نجم المنتخب المصري والفريق الإنجليزي.

وعلق الريدز على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" لوحة فنية فائقة الجمال..تحية عظيمة للملك محمد صلاح في آنفيلد رود".

وشارك صلاح في تدريبات الريدز الذي أقُيم اليوم الخميس استعدادا لمواجهة واتفورد والتي ستُقام السبت المقبل لحساب الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر هذه المباراة الأولى لصلاح بعد فقدانه مع المنتخب المصري حلم التأهل لكأس العالم بعد الخسارة أمام المنتخب السنغالي بركلات الترجيح 1/3، والتي أقُيمت يوم الثلاثاء الماضية.