أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، تصنيف 25 اسما وكيانا من جنسيات مختلفة متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.

وذكرت رئاسة أمن الدولة السعودية ،في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، أنه استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرة إلى أنه ستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بهذه الكيانات والأفراد.