رئيس لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لن يختفي

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ الفيروس لن يختفي، منبهًا بأن تناقص عدد الحالات في الوقت الراهن لا يعني أن المرض لم يعد موجودًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc" ، مساء الأربعاء، أنّ كورونا أصاب بشكل مؤكد نحو نصف مليار شخص حول العالم، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن نسبة الإصابة بالمرض في مصر لم تكن بالرقم المفزع.

وأشار إلى أنّ التجمعات العائلية خلال شهر رمضان ممكنة شريطة الحصول على لقاح كورونا ومراعاة أن يكون المكان ذا تهوية جيدة لا سيّما مع ارتفاع درجات الحرارة كما هو ملاحظ حاليًّا.

ولفت إلى أنّ من الضروري ارتداء الكمامات خلال هذه التجمعات والمحافظة على هذه المسافة الآمنة، وعدم كسرها إلا إذا كان الشخص حاصلًا على اللقاح.

ونوه بأن إقامة صلاة التراويح في المساجد مسموح بها منذ العام الماضي لكن بإجراءات احترازية تراعي المسافة الآمنة بين المصلين.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أطلقت وزارة الأوقاف، حملة نظافة للمساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف للدعوة، في تصريحات اليوم، إن حملة تطهير المساجد تأتي في إطار حرص الوزارة على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم 1443هــ - 2022م، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية.

وأضاف أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل للوقاية من الوباء وطريق من طرق النجاة، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون وسعًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ، وتهيئتها للمصلين عقب كل صلاة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وأن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف للجميع.