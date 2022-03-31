أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات على مستوى العالم، والذي شهد بعض التغييرات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخير.

وتقدم المنتخب المصري مركزين في تصنيف «فيفا» الأخير، حيث جاء الفراعنة في المركز الـ32 عالميا، بعدما كان بالمركز الـ34 في الشهر الماضي.

وتصدر المنتخب المغربي المنتخبات العربية يليه منتخب مصر ثم تونس ثالثا والجزائر رابعا والسعودية في المركز الخامس.

بينما جاء منتخب مصر في المركز الرابع على مستوى القارة الأفريقية، بعد السنغال المتصدر ثم المغرب في الوصافة ونيجيريا صاحب المركز الثالث.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني قد فشل في التأهل لكأس العالم بقطر 2022، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية 3-1، ليتأهل أسود التيرانجا للمونديال على حساب الفراعنة.