بوتين: على الدول غير الصديقة الدفع بالروبل مقابل الغاز أو إيقاف العقود الحالية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه وقع مرسوما بشأن إجراءات جديدة لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، مشيرا إلى أنه يتعين على هذه الدول فتح حسابات في البنوك الروسية للقيام بذلك.

وقال الرئيس الروسي اليوم الخميس: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل اعتبارًا من 1 أبريل المقبل، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن بلاده لم تتخذ أي قرار بشأن انضمام جمهورية أوسيتيا الجنوبية للاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن إجراء استفتاء في هذه الجمهورية بشأن انضمامها لروسيا هو تعبير عن رأي الشعب الأوسيتي.

كانت الناطقة باسم رئاسة أوسيتيا الجنوبية، دينا جاسيفا، قد أعلنت في وقت سابق أن الجمهورية ستستكمل جميع الإجراءات القانونية لطلب الانضمام إلى روسيا بعد الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا المزمعة في 10 من أبريل المقبل.

من جانبها أكدت الخارجية الروسية تلقيها إشارة من أنقرة بشأن إمكانية تنظيم لقاء جديد بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندري رودينكو، للصحفيين اليوم، إنه لا تتوفر لديه حاليا أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الاجتماع، مضيفا " أن بلاده لم ترفض في السابق أي اتصالات مع الجانب الأوكراني، ولكن يجب أن تكون هذه الاتصالات معدة مسبقا وذات مغزى".

فيما كشف رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، تفاصيل اتصال هاتفي جري بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا " لقد أعربتُ للرئيس بوتين عن اعتقادي بضروري أن يلبي طلب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ويلتقيه من أجل حل مشاكل أساسية" مضيفا " لقد كان جواب بوتين أن الوقت لم يحن بعد".