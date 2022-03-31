أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنتخب الوطني لعب مباراة السنغال في أجواء صعبة.

وفشل منتخب مصر في التأهل للمونديال بعد خسارته أمام منتخب السنغال بنتيجة 3- 1 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الأول الثلاثاء، على ملعب عبدالله واد، في إياب الدور الفاصل من تصفيات المونديال.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: «فوجئنا بما حدث معنا في السنغال، أنا لعبت أكثر من مرة في داكار، وهذا يحدث معنا لأول مرة».

وأضاف: «البعثة دخلت من المدخل الخاص بالجمهور، ما حدث معنا قلة أدب، لم يكن هناك مكان لنا كبعثة رسمية، شاهدت المباراة بجوار المراقب من أرض الملعب».

وتابع: «سلوك الجماهير السنغالية كان عدائيًا وغير مقبول»، مضيفًا:«معنا ملف بالفيديو والصور وسنقدمه لـ إنفانتينو رئيس فيفا في اجتماع الكونجرس، وسنقدم كل ما علينا!».

وتابع: «طالبت أعضاء اتحاد الكرة عقب المباراة بالهدوء وعدم اتخاذ قرارات انفعالية»، مضيفًا :«سيتم حسم مصير الجهاز الفني عقب قرعة كأس العالم».

وواصل: «كيروش، بيشتغل 14 ساعة في اليوم هو والجهاز الفني، اللاعبون عملوا اللي عليهم. كيروش اعتذر لي على الخسارة وعدم التأهل، وحاول يقدم كل إمكانياته، وسألته هل قلت إنك ستستقيل قال لا، أنا قلت إن مهمتي انتهت بعدم التأهل إلى كأس العالم لكن لم أقل إنني سأرحل».

وأوضح: «المدرب البرتغالي في القاهرة وعندما نعود من الدوحة سنجلس معه، للحديث عن الفترة المقبلة».