 حازم إمام: أطالب الجماهير بعدم القسوة على محمد صلاح - بوابة الشروق
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حازم إمام: أطالب الجماهير بعدم القسوة على محمد صلاح

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 3:56 ص | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 3:56 ص

وجه حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة إلى الجماهير المصرية، بعد الهجوم على محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عقب فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: «مش عاوز الناس تقسو على صلاح، أفضل لاعبي العالم بيضعوا ركلات الجزاء، صلاح شخصية قيادية، وكان دائمًا يلم شمل اللاعبين في الفترة الماضية»، مضيفًا:«لا يجب الضغط على صلاح، وتحميله فوق طاقته».

وعن إمكانية تغيير شكل الدوري الممتاز في الموسم المقبل، قال: «هناك أفكار كثيرة بشأن تغيير شكل الدوري منها تقليل عدد الأندية، كل شيء وارد، ولكن الأمر في يد الرابطة ونحن بيننا علاقة جيدة».

وأضاف: «هناك أفكار أخرى ندرسها، منها مثلا أن نعطي اللاعب مساحة الحصول على 5 إنذارات قبل أن يُعاقب بالإيقاف، وليس 3 إنذارات فقط».


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