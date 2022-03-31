رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي يكشف الفائزين والخاسرين في «حرب بوتين»

مر شهر الآن على الحرب الروسية الأوكرانية، ويرى الدبلوماسي المخضرم ورئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ريتشارد هاس، أن هناك في حقيقة الأمر حربين: حرب روسية تُشن أساسا ضد المدن الأوكرانية والمدنيين الأوكرانيين، وحرب تخوضها القوات المسلحة الأوكرانية ضد القوات الروسية. وتحقق روسيا فوزا في الحرب الأولى، وتحقق أوكرانيا فوزا في الحرب الثانية، بحسب رأيه.

ويضيف هاس، في مقال نشره موقع مجلس العلاقات الخارجية أن الوضع المثالي هو أن تؤدي المفاوضات إلى وقف لإطلاق النار وتسوية دائمة. ولكن المتوقع بالمثل إن لم يكن من الأرجح هو استمرار الصراع لبعض الوقت، خاصة إذا قرر بوتين اتباع استراتيجية تقلص مشاركة قواته في القتال و ترفض قبول نهاية عن طريق التفاوض، وفق شروط يمكن أن تقبلها الحكومة الأوكرانية.

وقال هاس إنه من الأسهل تحديد الخاسر الأكبر : إنها روسيا. فمن الواضح الآن أن بوتين لن يكون قادرا على تحقيق الأهداف السياسية التي يحتمل أنه يسعى إليها، وهي دخول كييف، وتغيير حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتنصيب حكومة صديقة للكرمين بدلا منها. وربنا تكون الحرب التي اختارها يوتين قد دمرت جزءا كبيرا منها ماديا، ولكن العقوبات التي لم يسبق لها مثيل والعزلة الاقتصادية التي تسبب فيها تدمر روسيا اقتصاديا.

وبالإضافة لذلك، غادر كثير من الموهوبين الروس البلاد، كما أن الجيش الروسي تعرض لخسائر جسيمة، وسيحتاج لسنوات لتعويض خسائره. وفي المقابل ، يعتبر صمود قيادة أوكرانيا، ومجتمعها،وقواتها المسلحة معجزة. فالهوية الوطنية أقوى من أي وقت مضى؛ وعززت مقاومة أوكرانيا القوية ديمقراطيتها الشابة.

ولكن ذلك التعزيز كان ثمنه باهظا. إذ أن حوالي 10 ملايين أوكراني- أي ربع عدد السكان- أصبحوا نازحين داخليا أو لاجئين.

ويقول هاس إن حلف شمال الأطلسي( الناتو) رغم أنه لم يتم اختباره عسكريا، يعتبر فائزا كبيرا حتى الآن. فهو أكثر قوة واتحادا نتيجة العدوان الروسي.كما أنه يستفيد من الأداء الضعيف للقوات المسلحة الروسية، التي يبدو أنها لا تضاهي التحالف الغربي.

كما أن ألمانيا وحكومتها الجديدة ومستشارها فائز كبير آخر حتى الآن.وتحمل ردود فعل حكومة المستشار أولاف شولتس في طياتها إدراكا بأن ما خلفته المستشارة السابقة انجيلا ميركل يعتبر الآن أمرا مختلطا بشكل واضح لأنها سمحت بأن تصبح ألمانيا معتمدة للغاية على الطاقة الروسية.

فقرار شولتس بإلغاء خط أنابيب نورد ستريم 2، والالتزام بمضاعفة الانفاق، والاستعداد لتقديم أسلحة لأوكرانيا تمثل تغيرات مهمة جذرية. الأمر الوحيد المخيب للأمال هو أن اقتصاد ألمانيا سوف يحتاج إلى سنوات لتخليص نفسه من الغاز الروسي.

وحقق الرئيس الأمريكي جو بايدن مكسبا أيضا، فقد أدار بمهارة كبيرة سياسة دعم أوكرانيا، ومعاقبة روسيا، وبرفضه المطالبة بإرسال قوات على الأرض أو إقامة منطقة حظر جوي حال دون المخاطرة باندلاع حرب عالمية ثالثة.

وجمع بايدن حلفاء أمريكا معا، وهو أمر مطلوب بشدة بعد أربع سنوات من حكم ترامب وانسحاب أمريكي خاطئ من أفغانستان. وكانت زلته الوحيدة الكبرى، وصف بوتين بأنه" مجرم حرب" والتلميح بتغيير النظام في روسيا بينما كان ينبغي أن يكون هدف السياسة الأمريكية العمل على دفع بوتين لوقف الحرب وتجنب أي نوع من التصعيد.

ويضيف هاس أن الصين ورئيسها "شي جي بينج" في موقف أسوأ استراتيجيا عما كان عليه قبل شهر مضى. فمن خلال الارتباط عن قرب للغاية مع بوتين، عرض "شي" نفسه للانتقاد بسبب قراره الخاطىء الذي يضر بسمعة الصين ويزيد من المخاطر التي ستتعرض لها نتيجة العقوبات الثانوية.

ورغم أن الصين سعت طويلا لتقسيم الغرب، فإن اصطفافها مع روسيا حقق العكس، فقد أغضب أوروبا الغربية، التي تحقق فيها الصين نجاحات اقتصادية مهمة. كما سيؤدي إلى سياسة أمريكية أكثر تشددا تجاه الصين و يبرز الخسائر التي يمكن أن تواجهها الصين إذا ما قررت في أي وقت من الأوقات التحرك عسكريا ضد تايوان.

إضافة إلى ذلك، هناك خاسرون أكثر كثيرا من الفائزين، كما هو الحال مع أي حرب. فالأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن يبدوان ضعيفين. فالحرب أمر سيء بالنسبة للجهود العالمية لإبطاء انتشار الأسلحة النووية. فأوكرانيا تخلت عن مخزونها قبل 28 عاما مقابل ضمان سلامة أراضيها ، وكانت النتيجة هي غزوها مرتين منذ عام 2014.

كما أن الأزمة تعتبر بالمثل سيئة بالنسبة لجهود مكافحة تغير المناخ، التي يبدو على الأقل مؤقتا قد تضاءلت وركزت على اتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة.

كما أنها أزمة سيئة بالنسبة لمن يقولون أن غزو الأراضي والحروب بين الدول أصبحت شيئا من الماضي أو أولئك الذين قالوا في السنوات الأخيرة إن الأمور لم تكن أفضل مما هي عليه الآن مطلقا.

وفي ختام مقاله يقول هاس إن هناك أمرا مهما يتعلق بما سوف تعنيه الحرب بالنسبة للنظام العالمي. فقد انتهك الغزو الروسي أهم أساس للاستقرار الذي يشهده العالم: وهو عدم تغيير الحدود من خلال التهديد باستخدام القوة. وسوف يعتمد الكثير على ما سوف يجنيه بوتين من مغامرته، أو ما إذا كان الثمن الذي سيضطر لدفعه يفوق أي مكاسب. وهذا أكثر من أي شىء آخر، سوف يحدد الحكم النهائي للتاريخ فيما يتعلق بما تم الفوز به وما تم خسارته في حرب بوتين.