الجهاد الإسلامي في فلسطين ترفع الجاهزية الكاملة في صفوف مقاتليها

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية اليوم الخميس رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتليها بكافة التشكيلات العسكرية.

ونقلت وكالة (شهاب) للأنباء الفلسطينية اليوم عن أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس (الجناح العسكري للحركة) قوله :"بناءً على قرار الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة، نعلن رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتلينا بكافة التشكيلات العسكرية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد شخصين و15 مصابا اليوم برصاص قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

ونفذ فلسطيني من جنين أول أمس عملية إطلاق نار في مدينة بني براك داخل إسرائيل، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وجرح آخرين، قبل أن يستشهد على يد عناصر من الشرطة الإسرائيلية.