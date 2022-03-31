 الاتحاد الأوروبي يؤجل الحكم بشأن الحد من المبيدات الحشرية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يؤجل الحكم بشأن الحد من المبيدات الحشرية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية

د ب أ
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 8:09 م | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 8:09 م

أعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل إصدار قرار بشأن الحد من استخدام المبيدات الحشرية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.  

ونقلت بلومبرج عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قوله إن دول التكتل الـ 27 ستعلن عن توجه جديد بشأن استخدام مبيدات الآفات قبل الصيف المقبل.

وكان أول اقتراح تشريعي في استراتيجية الاتحاد الأوروبي من المزرعة إلى المائدة - التي تهدف إلى خفض استخدام المبيدات الحشرية والمضادات الحيوية إلى النصف وجعل النظام الغذائي أكثر استدامة – قد حل موعده أصلا في الربع الأول من العام.

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