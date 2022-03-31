موظفو سيتي جروب يعملون من منازلهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي في «كناري وارف» بلندن

يعمل الموظفون في مكتب سيتي جروب بمنطقة المال والأعمال "كناري وارف" من المنزل مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء شرق لندن حتى اليوم الأربعاء، بعد تعطل شبكات الكمبيوتر وتفعيل إمدادات الكهرباء الطارئة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العديد من موظفي سيتي جروب بالمملكة المتحدة أجبروا على التوجه إلى منازلهم للعمل، أو إعادة توجيه أعمالهم إلى مكاتب أخرى يوم أمس الثلاثاء، عندما فقدت أجزاء من المبنى في كناري وارف الطاقة الكهربية،وفقا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

ووفقا لمذكرة موجهة إلى الموظفين من جيمس باردريك، مسؤول المجموعة بالمملكة المتحدة فإن الاضطراب قد يستمر لفترة أطول.