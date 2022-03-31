بايدو الصينية تواجه شبح الشطب من البورصة الأمريكية

انضمت شركة خدمات الإنترنت الصينية بايدو اليوم الأربعاء إلى القائمة المتزايدة التي تعدها هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية بالشركات الصينية التي تواجه احتمال شطب أسهمها من البورصة الأمريكية بسبب رفض الصين السماح للمسؤولين الأمريكيين بمراجعة أعمال المحاسبين الذين يراجعون نتائج هذه الشركات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نشر هيئة الأوراق المالية والتداول لأسماء الشركات التي تواجه شبح الشطب يأتي تنفيذا لقانون أمريكي صدر عام 2020 بشأن اشتراطات التفتيش على أعمال الشركات المسجلة في أسواق المال الأمريكية.

وأدرجت الهيئة أيضا شركات فوتو هولدنجز ليمتد ونوسيرا وآي كيو.آي.واي.آي وسي.أيه.إس.آي فارما.

وكان من المتوقع منذ وقت طويل قيام هيئة الأوراق المالية والتداول المعنية بمراقبة سوق المال الأمريكية بالتحرك ضد الشركات المدرجة في البورصات الأمريكية والتي توجد شركاتها الأم في الصين أو هونج كونج لآن السلطات القضائية هناك رفضت السماح بالتفتيش الأمريكي على أداء هذه الشركات. ومع ذلك فإن نشر اسماء الشركات الصينية المهددة بالشطب أثار غضب المستثمرين الذين كانوا يأملون في توصل السلطات المعنية في بكين وواشنطن إلى تسوية تنهي هذه الأزمة.