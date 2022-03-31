رجل يعترف بقتل شابة وتمزيق جثتها في إيطاليا

ذكرت تقارير إعلامية أن رجلا في إيطاليا أعترف بقتل امرأة شابة وتمزيق جثتها. كانت المرأة قد اختفت منذ اسابيع.

وتسببت الجريمة الوحشية في إثارة ضجة لعدة أيام في الدولة المطلة على البحر المتوسط.

وفي العشرين من الشهر الجاري ، تم العثور على جثة امرأة في العشرينيات من العمر في الريف قرب مدينة بريسيكا شمالي إيطاليا ، وفقا لتقارير الشرطة . مع ذلك لم تتضح في البداية هوية المرأة القتيلة.

وأعلن محققون عن اكتشاف الجثة بعد ذلك بأيام قليلة، ويبحثون عن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن هويتها بمساعدة أوصاف الوشم على جثتها.

وحسب ماذكرته عدة صحف إيطالية في أعدادها الصادرة اليوم الأربعاء، اعترف رجل 43عاما بارتكابه الجريمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن قاضي تحقيق استجوب الرجل وهو مصرفي مرة أخرى صباح اليوم الأربعاء.

واعترف الرجل بارتكاب الجريمة ، حسبما ذكر موقع فانبيج الإخباري الإيطالي نقلا عن محاميه.