مجلس الإفتاء الفلسطيني يدعو لشد الرحال إلى الأقصى خلال شهر رمضان

دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى مدينة القدس بما فيها المسجد الأقصى المبارك، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المجلس، في بيان صحفي، إن المسجد الأقصى بأمس الحاجة إلى تواجد أبناء الشعب فيه في ظل ما يتعرض له من حملة احتلالية شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، والتي بلغت ذروتها مؤخرًا، متمثلة في الاقتحامات الجماعية من قبل المستوطنين، ومحاولة إقامة الصلوات التلمودية فيه وعند بواباته.

ودعا المجلس، الشعب الفلسطيني إلى تمتين وحدة الصف، وإشاعة الصلح، والبعد عن أسباب التناحر والنزاع، وخاصة خلال الشهر الفضيل.