بوتين: الولايات المتحدة تخلق موجات جديدة من العجز وتحاول زعزعة الاستقرار العالمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستقدم نفس كمية الغاز والأحجام للدول التي وقعت معها صفقات بشأن الأمر، مؤكدًا أن «الأسعار التي تطرحها موسكو أقل بكثير من الأسواق المؤقتة والعاجلة».



وأضاف خلال كلمة له، مساء الخميس، أن الغاز الطبيعي يساهم في توليد الكهرباء، وتدفئة المنازل الأوروبية، وصناعة الأسمدة، وعمل الشركات والمؤسسات، وتوفير مصدر دخل للمواطنين، منوهًا إلى أن «الدول الغربية تتجاهل مصالح مواطنيها، وتنصاع لما يأمر به زعيمهم وقائدهم من خلف الأطلسي».



وأشار إلى أن السياسة الغذائية والطاقية التي يتبعها الغرب، تدفع الاقتصاد نحو الأزمات، وتزعزع استقراره، وتؤدي إلى زيادة التضخم العالمي، وزعزعة المعيشة الكريمة، لملايين المواطنين في العالم.



وذكر أن الولايات المتحدة ستحل مشكلاتها الخاصة على حساب الآخرين، قائلًا إن واشنطن تخلق موجات جديدة من العجز، وستحاول زعزعة الاستقرار العالمي، كما فعلت في الحربين العالميتين الأولى والثانية، والعدوان على العراق ويوغسلافيا.