رضا عبدالعال: كيروش لا يجيد استغلال إمكانيات محمد صلاح

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، لا يجيد استغلال الإمكانيات الفنية لمحمد صلاح.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزونية: «محمد صلاح يمتلك إمكانيات فنية هائلة ولذلك كلوب يستغلها في ليفربول، وعلى العكس كيروش لا يستطيع استغلالها بشكل جيد فهو أفضل لاعب في العالم».

واعتبر رضا عبدالعال أن هناك العديد من المهاجمين في الدوري المصري أفضل من مصطفي محمد، مضيفا: «شادي حسين مهاجم سيراميكا يقدم أداء مميز للغاية افضل مما يقدمه مصطفي محمد خلال الفترة الأخيرة مع منتخب مصر وكان يجب ضمه من جانب كيروش، وهناك ايضا احمد عاطف مهاجم مميز».