محافظ الغربية: شبابنا في حاجة لاستعادة الوعي وتنمية روح الانتماء والولاء

على هامش ندوة جامعة طنطا التثقيفية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّ الشباب في حاجة لاستعادة الوعي وتنمية روح الانتماء والولاء.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة "صدى البلد"، أن هناك حاجة للعمل بشكل مدقق ومنهجي ومنظم لتعريف الشباب بالحقائق التي تسود على أرض الواقع.

وشدد على ضرورة إطلاع الشباب على أهمية المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة ورؤية الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن محافظة الغربية تنال قسطًا كبيرًا من المشروعات التي يتم تنفيذها.

تصريحات رحمي جاءت خلال مقابلة مع البرنامج، على هامش ندوة تثقيفية بعنوان "الوضع الراهن وآفاق الجمهورية الجديدة"، في إطار حملات التوعية المجتمعية التى تنفذها جامعة طنطا لأبنائها الطلاب، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، ممثلة في الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا، ومركز إعلام طنطا.