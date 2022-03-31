البرهان: مصر دعمت السودان في فترته الانتقالية منذ بدايتها وحتى الآن

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن الهدف من زيارته إلى مصر يكمن في إحاطة القيادة المصرية بالأوضاع في السودان، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البرهان، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر والسودان لديهما كثير من القضايا المشتركة، داخليًا وإقليميًا ودوليًا، متابعًا: «وجهات النظر متطابقة في كل ما تطرأنا إليه».

وأكد أن مصر دعمت السودان في فترته الانتقالية منذ بدايته وحتى الآن لم تتوقف أو تتردد في دعم الانتقال بمختلف الوسائل، مضيفًا أن الأمن المصري والسوداني يكملان بعضهما البعض.