خالد أبو بكر: التعويض الممنوح لقناة السويس نتيجة أزمة «إيفرجيفن» كاف لكل ما تحملته من خسائر

قال خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، إن التعويض الذي حصلت عليه الهيئة نتيجة جنوح السفينة البنمية «إيفرجيفن» كاف لكل ما فات القناة من كسب وما تحملته من خسارة نتيجة الأزمة.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن الهيئة حصلت على قاطرة حديثة أيضًا كجزء من التعويض عن جنوح السفينة، متابعًا: «اليوم الذي أعطى فيه الفريق أسامة ربيع الإشارة بانطلاق السفينة من المياه الإقليمية، جالنا تأكيد قبلها من البنك المركزي بأننا حصلنا على كل دولار طلبناه».

ولفت إلى أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، طلب حينها عدم الإفراج عن السفينة إلا بعد تمام السداد، قائلا إن الجانب الآخر كان في قمة الاحترام والتزم بكل الاتفاقات التعاقدية.

واعتبر أن كل نجاح تحققه قناة السويس الجديدة يعود إلى فكرة بناء الثقة، داعيًا المسؤولين في المدارس عمل رحلات للطلاب إلى قناة السويس، ليروا كم هي مؤسسة منضبطة.