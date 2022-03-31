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الأمم المتحدة تبحث عن 4 مليارات دولار لدعم أفغانستان

وكالات
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 11:56 ص | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 11:56 ص

تسعى الأمم المتحدة لجمع 4.4 مليار دولار لأفغانستان في مؤتمر دولي عن بُعد اليوم الخميس، في أكبر مناشدة دولية لفائدة دولة واحدة رغم تصاعد القلق من حكم حركة طالبان.

وقبل انطلاق المؤتمر، تعهدت بريطانيا بـ 286 مليون جنيه إسترليني (374 مليون دولار) لأفغانستان، حيث يحتاج 6 من كل 10 أفغان للمساعدة، وسط أزمة اقتصادية تفاقمت بعد وقف المساعدات المالية في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مارتن جريفيث وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في إفادة صحفية قبل المؤتمر الذي تشارك في استضافته بريطانيا، وألمانيا، وقطر: "الأفغان يحتاجون لمساعدتنا في دعم اقتصادهم واستدامة الزراعة ودعم الخدمات الاجتماعية الأساسية".

وتقول الأمم المتحدة إن الأموال المطلوبة والتي تبلغ ثلاثة أمثال ما طُلب في 2021 وجمع 13% فقط منها، ستوجه مباشرة إلى وكالات الإغاثة ولن تمر أي عبر قنوات سلطة الأمر الواقع لطالبان.

ويواجه نحو 23 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد فيما تعاني أفغانستان أيضاً من أسوأ موجة جفاف في 30 عاماً.

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