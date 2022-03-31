حشود من أبناء قرية نزلة البدرمان ضمن فعاليات حياة كريمة في قرى المنيا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات "حياة كريمة الثقافية" بقرى محافظة المنيا، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقدم قوافل قصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية بقرية نزلة البدرمان مركز ديرمواس وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك بعتبارها أحد المراكز المستهدفة بتحقيق العدالة الثقافية في جوانب التنمية المجتمعية للمواطن، وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي بالقرى المصرية.

ووسط حضور جماهيري لافت قدمت الفعاليات لقاء شعري شارك فيها نخبة من الشعراء والمبدعين وهم الشاعر رجب لقي، وأسامة أبو النجا، وجابر الزهيري، حيث تناولوا عده أشعار متنوعة بين الفصحى والعامية الوطنية، كما تضمنت الفعاليات العديد من الورش والمحاضرات والعروض الفنية منهاورشة فنية بإستخدام الألوان الفلوماستر والألوان الخشب عبر فيها الطلاب عن الاحتفال بعيد الام واستقبال شهر رمضان المعظم، تدريب نجوى أحمد، بجانب فقرة اكتشاف مواهب من أبناء القرية في الرسم.

بالإضافة إلى معرض كتاب لإصدارات الهيئة والنشر الإقليمي من كتب ومجلات إشراف كل من زينب صدقي، وعلي عبد العال، ومحرم عبد الغني والذي تضمن أكثر من ستون عنوان، بالإضافة لورشة حكي قدمها حمادة عبد الرحمن وتناول فيها مع طلاب المدرسة أهمية الوعي بالتاريخ الوطني والاعتزاز به فمن ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل والتأكيد على قيمة الوطن، وتناول الخلفية التاريخية للأحتفال بعيد المنيا القومي وما يجب ان نتعلمه من أحداث ثورة شهداء ديرمواس.

وتناول قصة زعيم الثورة بديرمواس الدكتور خايل ابو زيد ودراسته في انجلترا وحصوله على الدكتوراه في الزراعة وكيف أشعل حمية الثورة ديرمواس.

وفي الختام، قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية تبلوهات فنية تحاكي التراث الشعبي منها "رقصة عربي يا عربي، ورقصة الشعبيات، والتحطيب" التي نالت اعجاب الجمهور، تصميم وإخراج أسامة عبد الله، وتدريب محمد شحاتة.

حرص على حضور الفعاليات كل من ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافيى، وفاتح عبد السلام رئيس الوحدة المحلية، والعديد من القيادات الثقافية بالإقليم والفرع.