ضم 450 ألف أسرة جديدة بدءًا من أبريل

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إنّ الوزارة منحازة دائمًا للأسر محدوة الدخل والإنسان المعدوم ثم انتقلت لبناء الإنسان دون الإخلال بمهمتها الرئيسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حوار الخميس» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الوزارة تلعب دورًا كبيرًا في دعم هذه الفئات عملًا على تحسين مستوى معيشتها، لافتًا إلى تبني منظومة للحماية الاجتاعي عام 2015، تتضمن تقديم دعم نقدي للأسر محدودة الدخل ضمن برنامج تكافل وكرامة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بـ3.6 مليون مواطن، ثم ارتفع العدد إلى 3.8 مليون أسرة، بنحو 14.8 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدي شهريًّا، موضحًا أنه مع حدوث موجة الغلاء وجّهت القيادة السياسية بإضافة 450 ألف أسرة جديدة بدءًا من أول رمضان.

ولفت إلى أنّ نسبة الفئة الأولى بالرعاية تبلغ 29.7%، موضحًا أن الوزارة تستهدف تغطية شاملة لهذه الفئات.