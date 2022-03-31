سفير مصر في لندن يناقش مستجدات القضايا الإقليمية رئيس مجلس العموم البريطاني

التقى السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، مع السير ليندسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني، حيث تناول اللقاء سبل دعم أطر التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات المختلفة، ومناقشة تطورات القضايا الإقليمية محل اهتمام الطرفين.

وصرَّح السفير كامل بأن اللقاء يأتي في إطار حرص الجانب المصري على تعزيز قنوات التواصل مع المملكة المتحدة على المستويين الرسمي والشعبي بما يخدم مصالح البلدين في مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية، مشيراً إلى الدور الهام الذي يمثله التعاون والحوار البرلماني حيال القضايا محل أولويات الشعبين.

وأشار السفير كامل إلى أن المناقشات تطرقت إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية، وما يتصل بذلك من مساعٍ مصرية لدعم جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وعلى النحو الذي يعزز من أمن واستقرار دولها.