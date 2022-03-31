البرهان عن العلاقات مع إسرائيل: السودان يريد الانفتاح على كل دول العالم

قال الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، إن بلاده تريد الانفتاح على كل دول العالم، وذلك في معرض تعليقه على علاقاته الخرطوم مع تل أبيب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أن السودان لا يريد أن تكون لديه عداءات سواء كانت عقائدية أو غير ذلك، مشيرًا إلى أنّ الأساس في العلاقات هو التصالح، وفيما عدا ذلك فهو من الأمور غير الطبيعية.

محليًّا، أوضح البرهان أن الترتيبات الأمنية فيما يخص اتفاق جوبا واجهتها بعض الصعاب، تتعلق أغلبها بالشق الاقتصادي، مؤكّدًا الحاجة إلى التمويل الذي يُشكل العقبة الرئيسية في إدماج القوات.

ولفت إلى أنّ بلاده بدأت حركة إدماج محدودة في مدن مثل الفاشر، حيث تُجرى عمليات الفرز والتصنيف، مشيرًا إلى أنّ جزءًا من هذه القوات دخل بالفعل معسكرات التدريب.