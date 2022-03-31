جودة التعليم تعتمد 6 كليات و14 برنامجا و50 مدرسة 26 معهدا أزهريا

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة في جلسته رقم 215 المنعقدة اليوم قرارات باعتماد، كل من: كلية التمريض جامعة المنوفية، كلية الصيدلة جامعة بني سويف، كلية الصيدلة جامعة طنطا، كلية الصيدلة جامعة المستقبل، كلية الهندسة جامعة هليوبوليس.

ووافق المجلس على اعتماد برنامج علم النفس كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، برنامج اللغة الإنجليزية كلية الألسن جامعة المنيا، برنامج اللغة الألمانية كلية الألسن جامعة المنيا، برنامج اللغة الإسبانية كلية الألسن جامعة المنيا، برنامج الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة المنصورة، برنامج هندسة معمارية كلية الهندسة جامعة عين شمس، برنامج هندسة العمران والعمران البيئي كلية الهندسة جامعة عين شمس، برنامج عمارة وتنسيق المواقع كلية الهندسة جامعة عين شمس، برنامج التقنية الحيوية الزراعية كلية الزراعة جامعة المنصورة، برنامج الأراضي والمياه كلية الزراعة جامعة المنصورة.

كما أصدر المجلس قرارات اعتماد لمؤسسات التعليم العالي بجامعة الأزهر.

وتم اعتماد كل من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر، برنامج اللغة الفارسية كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، برنامج اللغة التركية كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، برنامج اللغة الأردية كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، برنامج اللغة العبرية كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.

وعلى مستوى مؤسسات التعليم قبل الجامعي أصدر المجلس قرارات اعتماد لـ50 مدرسة و26 معهدا أزهريا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.