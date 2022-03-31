بوتين: واشنطن تحاول فعل كل شيء لإفلاس الدول الأوروبية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤوليات أخطائها وهفواتها، منوهًا إلى أن واشنطن تستغل الحروب في زيادة أسهم الشركات الأمريكية، من خلال أطماعها في السياسة والاقتصاد.

وأضاف خلال كلمة له، مساء الخميس، أن «واشنطن تحاول فعل كل شيء لإفلاس الدول الأوروبية، وزعزعة وتقويض المنافسة الشريفة والنزيهة»، قائلًا إن الأمر يؤثر بتراجع الصناعة في أوروبا، وضياع ملايين فرص العمل، وانخفاض مستوى معيشة المواطنين.

وذكر أن العقوبات الأمريكية «غير الشرعية» المفروضة على روسيا، لم تبدأ الشهر الماضي فقط، لافتًا إلى أن «العقوبات بدأت منذ عدة سنوات، لكبح تطور روسيا وتقويض قدراتها الصناعية والتجارية».

ولفت إلى أن «العقوبات ستفرض على روسيا بأي ذريعة ولأي سبب كان»، موضحًا أنها «تفرض على حق موسكو في الاستقلال والحرية، وحماية القيم والتقاليد الروسية».

وتابع: «الغرب لا يريد أن يتخلى عن تلك السياسة وسيبحث عن ذرائع جديدة لفرض العقوبات، لذلك لا يجب أن نعول على تغيير تلك المناهج في المستقبل القريب»، موجهًا الحكومة بوضع خطط لتنمية الاقتصاد الروسية، ومنع تأثير السياسة العقابية الغربية على موسكو.

وشدد على أهمية التركيز على وضع خطط طويلة الأمد للتنمية، قائمة على الخبرات الاقتصادية والعلوم والقدرات، مختتمًا أن تلك الخطط عليها الانطلاق من مبدأ خفض الفقر، وعدم المساواة، وتأمين البضائع.