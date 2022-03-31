التخطيط: الدولة وجهت 187 مليار جنيه لبرامج الإسكان والمرافق خلال 2018-2021

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة وجهت نحو ١٨٧ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لبرامج الإسكان والمرافق، خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) بمعدل نمو بلغ 75 %، مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وذلك فى إطار تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة "مدن ومجتمعات محلية مستدام".

وأضاف تقرير وزارة لتخطيط، عن دور الحكومة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، أنه نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، منها تطوير 185 منطقة غير آمنة و١٤ غير مخططة، وإنشاء 1638 وحدة استفاد منها ۸۱۹۰ مواطن، وإنشاء 333.5 ألف وحدة سكنية.

كما تم توجیه 7.9 مليار جنيه لخدمات التمويل العقاري للمستثمرين استفاد منها ٢٢ ألف مستثمر، وتوجيه 78.5 مليار جنيه لتطوير ۲۱ مدينة عمرانية قائمة، وإنشاء وتطوير ۷۰۰۰ کم ضمن المشروع القومي للطرق، ونتج عن ذلك تقدم مصر 90 مركزا في مؤشر " جودة الطرق " من المركز ١١٨ عام ٢٠١٤ إلى المركز ٢٨ عام 2019، وتقدم مصر 48 مركزا في مؤشر "البنية التحتية" من المركز ١٠٠ عام ٢٠١٤ إلى المركز ٥٢ عام 2019.

وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، فقد تم حفر وتطوير ۲۳۷ بئر، وحفر وتطوير 195 خزان أرضي، وإنشاء 670 بئرا وخزان لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم في بطون الوديان استفاد منها حوالي ألف فدان.

كما تم إنشاء وتطوير ٣٢٣٩ من المنشآت المائية، إلى جانب زراعة 850 ألف فدان بالظهير الصحراوي بالاعتماد على المياه الجوفية المضافة، وتوفير أكثر من مليون متر 3 من المياه من محطات الخلط وتطوير بوابات الري، ونحو 59 مشروعا للمعالجة الثنائية والثلاثية بمحافظات الصعيد، إنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحر، تأهيل وتبطين ترع بأطوال ٢٢٤٠ (3 سنوات) بما يعمل على ترشيد استهلاك المياه، تطوير شبكات الصرف المغطى لحوالي ٢٠٠ ألف فدان، وتطوير 489 مأخذ ومسقى، وتجديد ورفع كفاءة 194 محطة رفع، واستفادة 365 ألف فدان من مبادرة الري الحديث.