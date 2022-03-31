ألمانيا: الادعاء العام يتهم موسيقارا بالتشهير بعد ثبوت عدم صحة اتهاماته لشخص بمعاداة السامية

رفع الادعاء العام بمدينة لايبتسيج بشرق ألمانيا دعوى ضد موسيقار ألماني بتهمة البلاغ الكاذب والتشهير، بعد نحو ستة أشهر من اتهاماته لموظف بفندق بالمدينة بمعاداة السامية.

وأعلن الادعاء العام اليوم الخميس أنه تبيّن عند إجراء تحقيقات واسعة النطاق أن حادثة معاداة السامية المزعومة في فندق بمدينة لايبتسيج ، لم تحدث بالطريقة التي وصفها الموسيقار الألماني جيل أوفاريم في فيديو وجه فيه اتهامات بمعاداة السامية لأحد موظفي الفندق.

يشار إلى أنه تم وقف التحقيقات ضد موظف الفندق.

يذكر أن أوفاريم روى في مقطع فيديو نُشر على حسابه على "إنستجرام" مطلع تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، أن موظفا في فندق فيستين بمدينة لايبتسيج، طلب منه إزالة نجمة داوود من قلادة كان يرتديها حتى يسمح له بتسجيل الوصول للفندق. وانتشر الفيديو على نطاق واسع آنذاك، واجتذب تضامنا كبيرا.

وقدم أوفاريم شكوى بعد ذلك، لكن موظف الفندق المتضرر دافع أيضًا عن نفسه، وأبلغ عن الموسيقار بتهمة التشهير.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإنه توصل "في المجمل" إلى الاستنتاج بأن الحدث لم يقع كما وصفه أوفاريم، وإلى أن ما قاله الموسيقار كان كذبا.