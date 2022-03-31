خارجية فرنسا: مستمرون في فرض العقوبات على روسيا إذا واصلت حربها العدوانية

أجرى وزير الخارجية الفرنسي إيف جان لودريان، مكالمة هاتفية اليوم الخميس، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.



وأشارت الخارجية الفرنسية، إلى أن الوزيرين أجريا تقييمًا للمحادثات بين موسكو وكييف، لوضع حد للصراع الذي بدأته روسيا في 24 فبراير، موضحة أن «لودريان» أعرب عن دعمه الكامل للسلطات الأوكرانية، في هذا السياق.



وشدد وزير الخارجية الفرنسي على مطالب باريس، فيما يتعلق بالإسراع في التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، فضلًا عن الاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا وأمنها، مؤكدًا استمرار دعم فرنسا الكامل لأوكرانيا بأشكاله كافة.



وذكر البيان، أن فرنسا مستمرة في فرض العقوبات، وتعميق استراتيجية الضغط الاقتصادي على روسيا، مع استمرار الحرب العدوانية التي بدأتها روسيا على أوكرانيا.



وقال البيان، إن الوزير الفرنسي بحث مع نظيره الأوكراني، الوضع الانساني المأساوي، في المراكز المدنية التي تستهدفها القوات الروسية عشوائياً، متابعًا أن الوزيرين اتفقا على استمرار الاتصال الوثيق بينهما، في الأيام المقبلة.