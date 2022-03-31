الدفاع في قضية إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا في 2014: التحقيقات متحيزة ومنحازة

دعا الدفاع في القضية التي يحاكم فيها أربعة من المتمردين الموالين لروسيا، والذين يُزعم أنهم أسقطوا طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية مما أسفر عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها، إلى تبرئة أحد المتهمين.



ولم يحضر أي من المتهمين الأربعة وقائع المحاكمة التي جرت في مجمع شيفول القضائي بأمستردام، حيث يطالب الادعاء بإصدار عقوبة السجن مدى الحياة بحق المتهمين.



وقالت محامية الدفاع عن المتهمين، سابينة تين دوسشاتي، إن المتهم أوليج بولاتوف لم يصدر أمرا بإطلاق النار على الطائرة البوينج، ولم "يضغط على زر إطلاق النار" بنفسه.



وانتقدت المحامية التحقيقات بشدة ووصفتها بأنها متحيزة ومنحازة، مضيفة أن الدليل على أصل الأسلحة غير مكتمل.



وكان قد تم إسقاط الرحلة رقم 17 (إم إتش 17) التابعة للخطوط الجوية الماليزية، بينما كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور في يوليو من عام 2014 فوق شرق أوكرانيا، حيث كانت وقتها منطقة متنازع عليها بالفعل.



وتوصل خبراء ومحققون دوليون إلى أن الطائرة تم إسقاطها بصاروخ روسي "أرض-جو" من نوع "بوك".