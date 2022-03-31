منع سفير كانبرا لدى بكين من حضور محاكمة صحفية أسترالية في الصين

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مُنع سفير كانبرا لدى الصين من حضور محاكمة الصحفية الأسترالية تشينج لي في بكين اليوم الخميس ، وفقا لتقارير إعلامية.

وقال السفير جراهام فليتشر للصحفيين خارج محكمة الشعب المتوسطة رقم 2 في بكين إن المسؤولين الصينيين منعوه من الوصول إلى محاكمة تشينج.

ونقلت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد عن فليتشر قوله: "ليس لدينا ثقة في صحة العملية التي تتم سرا".

وأضاف: "ليست لدينا معلومات حول التهم أو الادعاءات ضد السيدة تشينج. هذا جزء من السبب في أننا قلقون للغاية وليس لدينا أي أساس لفهم سبب احتجازها".

وألقي القبض رسميا على تشينج، وهي مذيعة أخبار أسترالية من أصل صيني، قبل أكثر من عام للاشتباه في "إفشاء أسرار الدولة بشكل غير قانوني في الخارج" بعد ستة أشهر من الاحتجاز.

وتم إخطار كانبرا بأن محاكمة تشنيج ستبدأ اليوم الخميس، حسبما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الأسبوع الماضي.

وكانت تشينج، وهي مذيعة أخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "سي جي تي إن"، قد اعتقلت في البداية في آب/أغسطس 2020 للاشتباه في تعريضها الأمن القومي للخطر.