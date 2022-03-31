محافظ مطروح: استمرار جهود إنهاء أعمال التوسع في إنشاء وتطوير عدد من المدارس بمدن المحافظة

أكد خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود إنهاء أعمال التوسع في إنشاء وتطوير عددًا من المدارس بمدن المحافظة، لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بتلك بالمدارس.

وأوضح المهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، أنه تم الانتهاء من تم تسليم مدرسة جلحوب المغوار للتعليم الأساسي، بسيدي عبد الرحمن بعدد ١١ فصلًا بإجمالي تكلفة ٦.٧ مليون جنيه، لاستيعاب الكثافة العالية من الطلبة بمدارس المنطقة.

وأضاف أنه تم تسليم مدرسه أولاد دخيل للتعليم الأساسي، بعدد ١١ فصلًا، بإجمالي تكلفة 6.7 مليون جنيه، بمنطقة قرية جميمة، في إطار جهود المحافظة لتخفيف الكثافات بعدد من المناطق على مستوى المحافظة.