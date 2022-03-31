رئيس وزراء سنغافورة: غزو روسيا لأوكرانيا يثير أسئلة محرجة بالنسبة للصين

قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، إن غزو روسيا لأوكرانيا يثير "أسئلة محرجة" بالنسبة للصين، لأنه ينتهك مبادئ بكين الراسخة بشأن وحدة الأراضي والسيادة وعدم التدخل، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس.

وعما إذا كان يعتقد أن الصين دفعت ثمنا سياسيا في المنطقة من أجل الحفاظ على العلاقات التي تربطها بروسيا، قال رئيس الوزراء السنغافوري أثناء حدث نظمه "مجلس العلاقات الخارجية" الذي يتخذ من واشنطن مقرا له: "أعتقد أن الامر يثير أسئلة محرجة لهم، لأنه بالنسبة لأوكرانيا، فإنه ينتهك المبادئ التي يؤمن بها الصينيون بشدة، وهي وحدة الأراضي، والسيادة وعدم التدخل".

ويشار إلى أن بكين تسعى منذ اندلاع الحرب إلى تصوير نفسها على أنها دولة محايدة، وقد أصدرت الصين بيانات تدعم فيها السيادة الأوكرانية، وأعربت عن قلقها بشأن تسجيل خسائر بين المدنيين.

بينما أعربت عن دعمها لروسيا في الأمم المتحدة، محملة الولايات المتحدة مسؤولية اندلاع الحرب بسبب تشجيعها على توسيع منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).