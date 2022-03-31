واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية؛ لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 133 قضية تموينية متنوعة من بينهم 7 قضايا حجب سلع غذائية.

وقالت الداخلية، في بيانها، إن المضبوطات بلغت أكثر من 163 طن دقيق، و101 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت أكثر من 33 طنًا من الدقيق، قرابة 91 طنًا، و10 قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 211 طن.

وأوضحت الوزارة، أنها تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مطحن بمحافظة القليوبية لتصرفه فى كمية قدرها أكثر من 134 طن دقيق بلدى ببيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 109 أطنان بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن مضرب أرز بمحافظة الدقهلية.

وفي البحيرة، ضبطت شرطة التموين مالك مركز لتعبئة السكر التموينى متعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة لتصرفة فى كمية قدرها أكثر من 32 طنًا سكر تمويني مخصص لصالح لإحدى الشركات لتجارة الجملة ببيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 34 طن حديد تسليح بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

وضبطت قوات الأمن فى الدقهلية، 23 طنا من الدواجن بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، كما ضبطت21 طن أرز أبيض بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينه لحجبه عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعاره.