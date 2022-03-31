الأزهر للفتوى يستعد لرمضان بباقة دعوية مكثفة

تقدَّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للمسلمين حول العالم بخالص التَّهاني والدَّعوات، أنْ يبلغنا الله سبحانه شهر رمضان المبارك في صحة وستر وعافية.



وأعلن المركز تقديمه، لمتابعيه باقة متنوعة من النسائم الدعوية والإرشادات الفقهية عبر منافذه الإلكترونية.



كما يستقبل المركز أسئلة المستفتين على الرقم الساخن: 19906، وعبر موقعه الإلكتروني، ورسائل فيسبوك الخاصة، ويجيب على أسئلة السائلين في بث برنامجه المباشر «#لعلكم_تتقون» في يومي الاثنين والأربعاء، بجانب بث مباشر يومي لنقل شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف.