عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن خيبة أمل الكرملين من أن واشنطن لا تفهم أسلوب عمله، مضيفا أن ذلك يؤدي إلى اتخاذ قرارات متهورة، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.



وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الخميس: «للأسف، وهذا ما يثير قلقا لدينا، فقد اتضح أنه لا وزارة الخارجية الأمريكية، ولا البنتاجون، لا تتوفر لديهما معلومات حقيقية حول ما يحدث في الكرملين، إنهم ببساطة لا يفهمون ما يحدث في الكرملين ولا يفهمون الرئيس بوتين ولا يفهمون آلية اتخاذ القرارات وأسلوب عملنا».



وأضاف: «هذا ليس مجرد أمر مؤسف، لكنه يثير قلقا لدينا، لأن مثل سوء الفهم الكامل، يؤدي إلى قرارات خاطئة (من الجانب الأمريكي)، وقرارات متهورة لها عواقب سيئة للغاية».



وقال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يحصل على تقييم صادق من مستشاريه للوضع في حربه على أوكرانيا.



وقالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد، نقلا عن معلومات استخباراتية: «نعتقد أنه (بوتين) يتعرض لمعلومات مضللة من قبل مستشاريه، حول مدى سوء أداء الجيش الروسي، وكيف يتم شل الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات».



وأضافت: «كبار مستشاريه خائفون جدا من إخباره بالحقيقة، لدينا معلومات تفيد بأن بوتين شعر بالتضليل من قبل الجيش الروسي، مما أدى إلى توتر مستمر بين بوتين وقيادته العسكرية».



وأشارت إلى أنها لن تعطي مزيدا من التفاصيل الملموسة. وردا على سؤال حول سبب نشر الولايات المتحدة هذه المعلومات، قالت إنها لإظهار «الخطأ الاستراتيجي» الذي ارتكبه بوتين في مهاجمة أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) جون كيربي، إنه «من دواعي القلق ما إذا كان بوتين يتم إبلاغه بشكل يخالف الحقيقة، أو لم يتم إبلاغه فيما يتعلق بأوكرانيا، على سبيل المثال، إذا لم يفهم تماما إلى أي مدى تفشل قواته المسلحة هناك».