روسيا تطلق تطبيقا جديدا على الهاتف المحمول لمنافسة إنستجرام

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، عن ظهور تطبيق جديد للتواصل الاجتماعي، سيكون منافسا لتطبيق «إنستجرام» الشهير.



وقال منشور على موقع «فيستي» الروسي: «بدأ المختصون باختبار النسخة التجريبية من شبكة Now الروسية، التي صممت لتكون منافسا لشبكة إنستجرام بين المستخدمين الروس، يرأس مشروع الشبكة الجديدة، دميتري مارينين، الموظف السابق في Yandex، والذي شارك في تطوير خدمتي Kinopoisk وYandex.Music».



وجاء في الصفحة التابعة للشبكة على تيليجرام: «التطبيق سيوفر الكثير من الخدمات والميزات التي يحبها مستخدم إنستجرام.. في الساعات الأولى من إطلاق النسخة التجريبية للتطبيق، اشترك أكثر من 10000 شخص فيه، وخلال فترة الذروة وصل عدد مرات التحميل إلى ألفي مرة في الثانية».



وكانت وكالة مراقبة وسائل الإعلام الحكومية الروسية، قد أعلنت حظر موقع «إنستجرام» في البلاد؛ بسبب دعوات للعنف ضد الجنود الروس.



وقالت ميتا، مالكة إنستجرام، إنها «ستسمح لمستخدميها في بعض البلدان، بالدعوة إلى العنف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنود الروس».



وقالت الشركة المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب: «سيسمح مؤقتًا ببعض المنشورات العنيفة مثل الموت للغزاة الروس»، التي عادة ما تنتهك قواعدها. لكن الشركة قالت إنها لن تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المدنيين الروس.



وردا على التحول في سياسة ميتا، دعت روسيا الولايات المتحدة إلى وقف «الأنشطة المتطرفة» لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعلنت أنها ستلاحق شركة «ميتا» قانونياً بسبب دعوات إلى قتل مواطنين روس.