كوريا الجنوبية: الحزب الحاكم والحكومة يتفقان على تأجيل رفع أسعار الغاز والكهرباء مؤقتا

اتفقت الحكومة الكورية الجنوبية وحزب سلطة الشعب الحاكم، على تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز مؤقتا، لكنهما أعادا التأكيد على أن رفع الأسعار أمر "لا مفر منه".

وتم اتخاذ القرار في اجتماع استشاري للسياسات، وسط المخاوف من أن زيادة رسوم المرافق قد تضيف إلى الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وسط ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال النائب بارك ديه-تشول، كبير صناع السياسات في الحزب الحاكم في سول، إن الحكومة ستقرر رفع الأسعار بعد إجراء تقييمات إضافية لأسعار الطاقة الدولية والمناقشات مع الخبراء.

لكنه قال إن الحزب الحاكم والحكومة توصلا إلى إجماع على أن رفع الأسعار لا مفر منه، وأضاف: "لكن هناك حاجة إلى مزيد من النقاش حول توقيت ونطاق الزيادة، بين الخيارات المتعددة التي اقترحتها وزارة الصناعة".

وقد قامت الحكومة في كوريا الجنوبية برفع أسعار الكهرباء لكل من الاستخدام الاستهلاكي والصناعي في الربع الأول من العام الجاري بمقدار 1ر13 وون (01ر0 دولار أمريكي) لكل كيلوواط ساعة، وهي أكبر زيادة في حوالي أربعة عقود، بينما جمدت أسعار الغاز الطبيعي في الربع الأول لتقليل العبء الذي يتحمله الشعب خاصة خلال فصل الشتاء.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تكبدت فيه شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) خسائر تشغيل غير مسبوقة بلغت 63ر32 تريليون وون في العام الماضي، أي أكثر من 4 أضعاف على أساس سنوي، وسط الارتفاع المحدود في أسعار الكهرباء والارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية.

وفي عام 2022، ارتفعت أسعار الكهرباء بمقدار 3ر19 وون لكل كيلوواط ساعة، مع تجميد الحكومة للأسعار في الربعين الأول والثاني من العام، وسط تفشي جائحة كوفيد-19 وارتفاع التضخم.

ومن ناحية أخرى، شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة أسعار الغاز، حيث تعاني شركة كوريا للغاز من وجود حوالي 5 ترليون وون من المدفوعات غير المحصلة في العام الماضي.

لكن الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" قال الشهر الماضي، إن الحكومة تخطط لتجميد رسوم المرافق العامة في النصف الأول من هذا العام، للمساعدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.