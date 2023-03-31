رينارد يكشف أسباب رحيله عن تدريب المنتخب السعودي

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كشف هيرفي رينارد المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا للسيدات، أسباب رحيله عن المنتخب السعودي، رغم استمرار تعاقده مع الفريق حتى عام 2027.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن أمس الخميس، تعيين رينارد مدربا للمنتخب الفرنسي للسيدات، بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وقال رينارد في تصريحات تليفزيونية: «أنا متابع جيد للكرة النسائية منذ عام 2014، وأحب مشاهدة البطولات الكبرى والأندية الفرنسية التي فازت بالألقاب القارية».

وأضاف: «في الشهور القادمة ينتظرنا كأس العالم ودورة الألعاب الأولمبية في باريس العام القادم، ولا يوجد تفسير أفضل من ذلك لقراري الرحيل عن السعودية، وأنا متحمس لخوض التجربة».

وأوضح: «لم أرحل عن المنتخب السعودي بغرض الانتقام أو رد الاعتبار، ولكنني مدرب فرنسي عملت هنا لمدة 3 مواسم في دوري الدرجتين الثانية والثالثة، وكان لي تجارب مع سوشو وليل».

وتابع: «أنا أشق طريقي ومررت بمحنيات صعودًا وهبوطا في مسيرتي التدريبية، لقد بدأت من القاع، ولكني أحاول دائما تقديم أفضل صورة ممكنة عن المدرب الفرنسي».

وأتم: «بالفعل، بدأت متابعة منتخب فرنسا للسيدات، بمجرد ترشيحي لتولي المسؤلية الفنية، لكي أدرس جيدًا كافة تفاصيل الفريق».