إطلاق نار على مكتب حزب تركي معارض في إسطنبول

تم إطلاق رصاص على مكتب أحد أحزاب المعارضة التركية بمدينة اسطنبول اليوم الجمعة واتهمت رئيسة الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان بإذكاء روح العنف بلغته الخطابية.



وأثار الهجوم المسلح الذي استهدف مكتب حزب الخير استنكارا شديدا من زعيمته ميرال أكسينير التي قالت "إن الرصاصات مستلهمة من تهديدات" أطلقها أردوغان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وذكر حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه أردوغان، أنه أدان الهجوم والاتهامات الموجهة ضد الرئيس.



ولم يصب أي شخص بأذى جراء إطلاق النار، وذكر مكتب حاكم إسطنبول إنه أمر بفتح تحقيق للتوصل إلى الجاني.



وقالت أكسينير بعد إطلاق النار: "كان هناك هجوم مسلح على مكتبنا الإقليمي باسطنبول يا سيد رجب!"، مشيرة إلى الرئيس باسمه الأول، وهي علامة على الغضب في التركية.



وأوضحت أن منفذي الهجوم تجرأوا بسبب كلمات الرئيس الحادة ضد المعارضة.



واستهدف أردوغان أكسينير عدة مرات خلال مقابلة تلفزيونية أمس الأول الأربعاء.



وقال الرئيس عبر التلفزيون، موجها حديثه لأكسينير بشكل واضح: "احذري بخصوص اسمي. اسمي طيب، ولقبي أردوغان.. تحدثي وفقا لذلك عندما تتكلمين. لا تجعليني أدخل في صراع معك".